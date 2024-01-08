Мер хорватського Дубровника каже про погрози після запрошення сербського співака

Міський голова Дубровника Мато Франкович заявив, що отримав погрози після того, як у місті в новорічну ніч виступив сербський співак Здравко Чолич.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив "Балканський оглядач".

Франкович опублікував листа з погрозами в соціальних мережах, зазначивши: "Привітання для доброго ранку від "захисників", які не мали сміливості підписатися".

Листа надіслано нібито від імені "Хорватських захисників "Тігрові" та 4-тої бригади". Це елітні підрозділи хорватської армії, які зокрема брали участь в боях за Дубровник на початку 1990-х.

Автори послання вказують, що захищали Дубровник від четників у 1991 році, а мер міста запрошує сербських співаків, таких як Здравко Чолич, які "співали для четників", чим "сміється з хорватського народу".

Також лист містить "останнє попередження" на адресу Франковича, якого погрожують повісити, а центральну вулицю Страдун, де відбувався концерт, підірвати.

Здравко Чолич народився в Сараєво, став зіркою за часів Югославії, а зараз живе в Белграді. Новорічний концерті виконавця на Страдуні прийшли подивитися близько 25 тисяч глядачів.

Між Хорватією та Сербією існують давні політичні й історичні протиріччя, кульмінацією яких стала війна 1992-1995 років.

Нещодавно у Хорватії аеропорт Дубровника назвали на честь середньовічного вченого Руджера Бошковича, що викликало обурення у сербів, які вважають науковця представником свого народу.