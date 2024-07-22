Премьер Хорватии высказал мэру Дубровника за националистический лозунг

Хорватский премьер-министр Андрей Пленкович раскритиковал мэра туристического курорта Дубровник Мато Франковича за публичное использование лозунга хорватских усташей, которые поддерживали нацистов во время Второй мировой войны.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

На открытии мемориального парка ветеранов войны за независимость Хорватии 1990-х годов накануне, 21 июля, мэр Дубровника закончил свою речь лозунгом "За Родину – готовы" (Za Dom – Spremni на хорватском языке), который использовали усташи.

После того, как использование лозунга раскритиковала оппозиция, Франкович заявил, что сказал его не в "контексте Второй мировой войны", а скорее войны 1991-1995 годов за независимость Хорватии.

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Премьер Хорватии Пленкович назвал шаг мэра неприемлемым и заявил, что ни его партия, Хорватский демократический союз (HDZ), к которой принадлежит мэр Дубровника, ни правительство не намерены заканчивать речи лозунгом усташей.

"Это политически неприемлемо для нас во всех смыслах", – подчеркнул премьер, добавив, что институты будут решать „возможные последствия" действий Франковича.

Хорватские усташи, которые действовали в 1920-1940-х годах, во время Второй мировой войны создали марионеточное государство, а также известны преследованиями и убийствами сотен тысяч этнических сербов, евреев, ромов и хорватов-антифашистов.

В современной Хорватии есть симпатики усташей, которые считают тех основателями хорватской нации.

В прошлом году, напомним, известный пророссийскими взглядами президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что лозунг "Слава Украине" имеет такое же происхождение, как и возглас хорватских усташей. Украинский МИД тогда ему креативно ответил.