ЗМІ: Польща веде переговори з Білоруссю про звільнення журналіста Почобута

Польська влада веде переговори з Білоруссю про звільнення активіста і журналіста польської меншини Анджея Почобута, якого режим Александра Лукашенка засудив до восьми років ув’язнення.

Про це стало відомо Radio ZET, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено, переговори про звільнення Почобута ведуть чиновники нижчої ланки польського Міністерства закордонних справ і консульських служб.

У публікації йдеться, що звільнення Почобута, припинення відправки мігрантів до польського кордону і співпраця щодо вбивства польського прикордонника мігрантом є умовами для польської сторони для початку переговорів між Варшавою та Мінськом про ширше відкриття прикордонних переходів з Білоруссю.

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Сигнали з Білорусі про те, що вона готова обговорювати прикордонну кризу, а також розширення безвізу для 35 європейських країн високопосадовець МЗС в інтерв'ю Radio ZET коротко назвав "вигадкою".

"Ми їм не віримо. Якщо нічого не зміниться, ми повністю закриємо прикордонні переходи з Білоруссю. І це також вдарить по товарах, що імпортуються з Китаю", – сказав він.

Анджей Почобут, журналіст і активіст польської меншини, був засуджений минулого року білоруською владою до восьми років колонії суворого режиму.

Напередодні в МЗС Польщі назвали умови нормалізації відносин з Білоруссю.

Також нещодавно міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський дав зрозуміти, що Варшава може повністю закрити кордон з Білоруссю.

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