СМИ: Польша ведет переговоры с Беларусью об освобождении журналиста Почобута

Польские власти ведут переговоры с Беларусью об освобождении активиста и журналиста польского меньшинства Анджея Почобута, которого режим Александра Лукашенко приговорил к восьми годам заключения.

Об этом стало известно Radio ZET, сообщает "Европейская правда".

Как указано, переговоры об освобождении Почобута ведут чиновники низшего звена польского Министерства иностранных дел и консульских служб.

В публикации говорится, что освобождение Почобута, прекращение отправки мигрантов к польской границе и сотрудничество по убийству польского пограничника мигрантом являются условиями для польской стороны для начала переговоров между Варшавой и Минском о более широком открытии пограничных переходов с Беларусью.

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Сигналы из Беларуси о том, что она готова обсуждать пограничный кризис, а также расширение безвиза для 35 европейских стран чиновник МИД в интервью Radio ZET коротко назвал "выдумкой".

"Мы им не верим. Если ничего не изменится, мы полностью закроем пограничные переходы с Беларусью. И это также ударит по товарам, импортируемым из Китая", – сказал он.

Анджей Почобут, журналист и активист польского меньшинства, был приговорен в прошлом году белорусскими властями к восьми годам колонии строгого режима.

Накануне в МИД Польши назвали условия нормализации отношений с Беларусью.

Также недавно министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский дал понять, что Варшава может полностью закрыть границу с Беларусью.

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