Угорщина і Словаччина хочуть обговорити в Єврокомісії припинення транзиту роснафти через Україну
Угорщина і Словаччина ініціювали скликання комітету з питань торговельної політики у Єврокомісії, щоб обговорити зупинку транзиту нафти російського "Лукойлу" через Україну.
Як повідомляє "Європейська правда", про це під час брифінгу у Брюсселі заявив речник Єврокомісії Олоф Гілл.
Він підтвердив, що віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс отримав спільний лист від міністрів закордонних справ Угорщини і Словаччини щодо впливу зупинки постачання нафти "Лукойл" через трубопровід "Дружба".
Наразі Єврокомісія вивчає цей лист, додав речник.
Гілл розповів, що наразі немає безпосереднього впливу на безпеку постачання нафти до ЄС через зупинку транзиту нафти через Україну, однак Єврокомісія постійно стежить за ситуацією, а також перебуває в тісному контакті з угорською та словацькою владами.
Він також наголосив, що лише Єврокомісія, а не окремі країни-члени, може ініціювати будь-які подальші дії та процедури у контексті цього питання.
"Тому ми зараз вивчаємо зміст листа, дивлячись на деталі цієї дії України, а потім ми вирішимо, яких кроків вжити далі. Я можу додати, що Словаччина та Угорщина скликали засідання Комітету з торговельної політики цієї середи, що стане можливістю обговорити це питання далі та дасть нам більше інформації, щоб краще оцінити факти, перш ніж ми ухвалимо будь-яке рішення", – додав Гілл.
Глава угорського МЗС Петер Сійярто заявив, що, зупинивши транзит найти "Лукойл", Україна нібито порушила Угоду про асоціацію з ЄС.
Тим часом очільник українського "Нафтогазу" Олексій Чернишов заявив, що обсяги транзиту нафти через українську ГТС у липні не змінилися. "Там немає нафти від "Лукойлу", але обсяги ті самі", – сказав він.
Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо раніше нагадав, що Словаччина допомагала Україні з імпортом дизелю та заявив, що Словаччина "не має бути заручником" відносин між Україною і РФ.
Нагадаємо, минулого тижня Словаччина та Угорщина заявили про зупинку Україною транзиту нафти "Лукойлу".