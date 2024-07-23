Венгрия и Словакия хотят обсудить в Еврокомиссии прекращение транзита роснефти через Украину

Венгрия и Словакия инициировали созыв комитета по вопросам торговой политики в Еврокомиссии, чтобы обсудить остановку транзита нефти российского "Лукойла" через Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом во время брифинга в Брюсселе заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Олоф Гилл.

Он подтвердил, что вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис получил совместное письмо от министров иностранных дел Венгрии и Словакии о влиянии прекращения поставок нефти "Лукойл" через трубопровод "Дружба".

Сейчас Еврокомиссия изучает это письмо, добавил пресс-секретарь.

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Гилл рассказал, что пока нет непосредственного влияния на безопасность поставок нефти в ЕС из-за остановки транзита нефти через Украину, однако Еврокомиссия постоянно следит за ситуацией, а также находится в тесном контакте с венгерской и словацкой властями.

Он также отметил, что только Еврокомиссия, а не отдельные страны-члены, может инициировать любые дальнейшие действия и процедуры в контексте этого вопроса.

"Поэтому мы сейчас изучаем содержание письма, глядя на детали этого действия Украины, а потом мы решим, какие шаги предпринять дальше. Я могу добавить, что Словакия и Венгрия созвали заседание комитета по торговой политике в эту среду, что станет возможностью обсудить этот вопрос дальше и даст нам больше информации, чтобы лучше оценить факты, прежде чем мы примем какое-либо решение", – добавил Гилл.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что, остановив транзит найти "Лукойл", Украина якобы нарушила Соглашение об ассоциации с ЕС.

Между тем, глава украинского "Нафтогаза" Алексей Чернышев заявил, что объемы транзита нефти через украинскую ГТС в июле не изменились. "Там нет нефти от "Лукойла", но объемы те же", – сказал он.

Премьер Словакии Роберт Фицо напомнил, что Словакия помогала Украине с импортом дизеля и заявил, что Словакия "не должна быть заложником" отношений между Украиной и РФ.

Напомним, на прошлой неделе Словакия и Венгрия заявили об остановке по Украине транзита нефти "Лукойла".