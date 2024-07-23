Один із найбільших аеропортів Хорватії зазнав кібератаки

Міжнародний аеропорт Спліт у Хорватії став об’єктом кібератаки, в результаті чого був змушений скасувати або затримати низку рейсів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

ІТ-система аеропорту Спліта зазнала технічних труднощів у понеділок, 22 липня, близько 19:30 за місцевим часом. Це призвело до скасування і затримки невизначеної кількості рейсів, а пасажири були змушені провести ніч в аеропорту.

Міністр транспорту Хорватії Олег Буткович заявив журналістам у вівторок, що аеропорт став об’єктом кібератаки, його ІТ-система досі відновлюється, тож персонал керує летовищем у ручному режимі.

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Буткович сказав, що хакери, які стояли за атакою, закликали до переговорів, але влада Хорватії відмовилася виконувати їхні вимоги.

Адміністрація аеропорту Спліта своєю чергою повідомила, що вранці у вівторок "значних затримок" в обслуговуванні пасажирів уже не було, й летовище працює з авіакомпаніями для вирішення логістичних проблем.

У хорватському Спліті розташований третій за розміром аеропорт країни, який у 2023 році обслужив близько 3,5 мільйона пасажирів – переважно туристів, що прямували на Адріатичне узбережжя Хорватії.

Інцидент стався через кілька днів після того, як глобальний збій в роботі ІТ-систем, спричинений оновленням програмного забезпечення CrowdStrike, спричинив хаос в аеропортах, банках та фінансових установах.