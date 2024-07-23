Один из крупнейших аэропортов Хорватии подвергся кибератаке

Международный аэропорт Сплит в Хорватии стал объектом кибератаки, в результате чего был вынужден отменить или задержать ряд рейсов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

ИТ-система аэропорта Сплита испытала технические трудности в понедельник, 22 июля, около 19:30 по местному времени. Это привело к отмене и задержке неопределенного количества рейсов, а пассажиры были вынуждены провести ночь в аэропорту.

Министр транспорта Хорватии Олег Буткович заявил журналистам во вторник, что аэропорт стал объектом кибератаки, его ИТ-система до сих пор восстанавливается, поэтому персонал управляет аэропортом в ручном режиме.

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Буткович сказал, что хакеры, которые стояли за атакой, призывали к переговорам, но власти Хорватии отказались выполнять их требования.

Администрация аэропорта Сплита в свою очередь сообщила, что утром во вторник "значительных задержек" в обслуживании пассажиров уже не было, и аэропорт работает с авиакомпаниями для решения логистических проблем.

В хорватском Сплите расположен третий по величине аэропорт страны, который в 2023 году обслужил около 3,5 миллионов пассажиров – преимущественно туристов, направлявшихся на Адриатическое побережье Хорватии.

Инцидент произошел через несколько дней после того, как глобальный сбой в работе ИТ-систем, вызванный обновлением программного обеспечения CrowdStrike, вызвал хаос в аэропортах, банках и финансовых учреждениях.