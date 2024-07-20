Авіалінії у Європі й світі поступово налагоджують роботу після масштабного кіберзбою

Авіакомпанії та інші бізнеси й сервіси у Європі та світі поступово відновлюють нормальну роботу після масштабного кіберзбою через проблему в оновленні програмного забезпечення CrowdStrike Falcon.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

З вечора п’ятниці "колапс" у постраждалих сферах почали поступово долати.

Авіакомпанії, яким протягом п’ятниці довелося скасувати тисячі рейсів, починають повертатися до роботи у звичайному режимі, проте певні затримки або скасування рейсів можливі і протягом вихідних.

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Іншому постраждалому бізнесу також може знадобитися кілька днів, щоби вирішити проблеми й черги, що накопичилися за час, коли системи не працювали.

Нагадаємо, кіберзбій порушив діяльність авіаперевізників, медіакомпаній, банків та телекомунікаційних фірм по всьому світу та в Європі зокрема, які використовували одну з програм CrowdStrike для операційної системи Windows.

Постраждав у тому числі найбільший у Європі порт Роттердама та інші.

У CrowdStrike повідомили, що збій став наслідком помилки в оновленні програмного забезпечення, а не кібератаки, та підготували технічне рішення, щоб вирішити проблему.

У Microsoft зазначили, що клієнтам ймовірно кілька разів доведеться перезавантажувати систему, окремим знадобилося близько 15 спроб.

Через інцидент акції CrowdStrike просіли у п’ятницю на 12%.



