Байден у середу ввечері розповість про своє майбутнє

Президент США Джо Байден анонсував перше звернення до співгромадян після рішення не балотуватись на другий термін.

Відповідне повідомлення з’явилось у його акаунті в Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Байден пише, що виголосить звернення з Овального кабінету Білого дому в середу, 24 липня, о 20:00 за північноамериканським східним часом (3:00 25 липня за Києвом).

У промові він хоче розповісти "про те, що чекає на нас попереду, і як я завершу роботу для американського народу".

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В останні дні 81-річний Джо Байден не з'являвся на публіці після того, як минулого тижня в нього діагностували коронавірус.

У неділю він оголосив, що вирішив не балотуватися на президентських виборах 2024 року, та підтримав кандидатуру своєї віцепрезидентки Камали Гарріс. Вона вже заручилася достатньою підтримкою делегатів, щоб претендувати на офіційну номінацію.

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