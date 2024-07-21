Байден просить призначити Камалу Гарріс кандидатом у президенти від Демпартії

Президент США Джо Байден, який у неділю оголосив про відмову балотуватися на виборах президента США, вибрав кандидатку замість себе.

Про це він оголосив у соцмережі X (Twitter).

Байден опублікував це повідомлення невдовзі після свого листа про відмову йти на вибори.

Президент, що був обраний від Демократичної партії, звернувся до своїх однопартійців, які будуть змушені шукати заміну для нього у виборчому бюллетені. "Мої колеги-демократи, я вирішив не приймати номінацію і зосередити всю свою енергію на виконанні обов'язків президента до кінця мого терміну", – нагадав він зміст свого попереднього повідомлення.

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Джо Байден розповів, що лишається задоволений тим, що 4 роки тому під час передвиборчих перегонів обрав віце-президенткою Камалу Гарріс. "Це було найкраще рішення, яке я коли-небудь ухвалював. Сьогодні я хочу запропонувати свою повну підтримку і схвалення Камалі як кандидатці від нашої партії цього року", – додав він.

Варто зауважити, що Байден, який переміг на праймеріз, не може самостійно обирати кандидата у разі свого виходу з перегонів. Однак видається малореальним, що партія виступить проти його пропозиції – у тому числі зважаючи на дуже малий часовий проміжок для ухвалення рішення. Детально про це читайте в статті "Кінець дідових виборів? Хто та як може замінити Байдена на президентських перегонах у США"

Нагадаємо також, що у неділю Джо Байден оголосив про вихід з передвиборчих перегонів у США.