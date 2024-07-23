Байден в среду вечером расскажет о своем будущем

Президент США Джо Байден анонсировал первое обращение к согражданам после решения не баллотироваться на второй срок.

Соответствующее сообщение появилось в его аккаунте в Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

Байден пишет, что произнесет обращение из Овального кабинета Белого дома в среду, 24 июля, в 20:00 по североамериканскому восточному времени (3:00 25 июля по Киеву).

В речи он хочет рассказать "о том, что ждет нас впереди, и как я завершу работу для американского народа".

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В последние дни 81-летний Джо Байден не появлялся на публике после того, как на прошлой неделе у него диагностировали коронавирус.

В воскресенье он объявил, что решил не баллотироваться на президентских выборах 2024 года, и поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Она уже заручилась достаточной поддержкой делегатов, чтобы претендовать на официальную номинацию.

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