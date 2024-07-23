Перше опитування показало перевагу Гарріс над Трампом

Віцепрезидентка США Камала Гарріс випередила республіканця Дональда Трампа на два відсоткові пункти в загальнонаціональному опитуванні після рішення Джо Байдена завершити свою передвиборчу кампанію.

На це вказує свіже опитування Reuters/Ipsos, повідомляє "Європейська правда".

Гарріс випередила Трампа в загальнонаціональному опитуванні з результатом 44% проти 42%, водночас різниця перебуває в межах статистичної похибки у 3 відстокові пункти.

У попередньому опитуванні Reuters/Ipsos 15-16 липня Гарріс і Трамп набирали по 44% підтримки, а на початку місяця республіканець випереджав віцепрезидентку США на один відсотковий пункт.

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Крім того, в останньому опитуванні 56% зареєстрованих виборців США заявили, що 59-річна Гарріс "має гострий розум і здатна давати раду викликам". Про 78-річного Трампа таке сказали лише 49%, а про 81-річного Байдена – лише 22%.

Опитування відбулось 22-23 липня – після національного з'їзду Республіканської партії США, на якому Трампа офіційно висунули кандидатом у президенти, та після оголошення Байдена про те, що він виходить з перегонів і підтримує кандидатуру Гарріс.

Як наголошує Reuters, загальнонаціональні опитування вказують на важливі сигнали про підтримку американцями політиків, але доля президентських виборів у США зазвичай вирішується в кількох ключових штатах, які традиційно підтримують кандидатів з різних партій.

Камала Гарріс ще не є кандидаткою в президенти США, але вже отримала підтримку більшості делегатів з'їзду Демократичної партії.

Голосування за те, щоб зробити Гарріс офіційною кандидаткою в президенти від партії, відбудеться на початку наступного місяця – перед з'їздом демократів у Чикаго 19-22 серпня.

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