Лідери демократів у Конгресі підтримали висунення Камали Гарріс у президенти

Очільники демократичних фракцій у Палаті представників і Сенаті США Хакім Джеффріс і Чак Шумер у вівторок, 23 липня, публічно підтримали висунення Камали Гарріс кандидаткою в президенти США від їхньої партії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NBC News.

На спільній з Шумером пресконференції Джеффріс заявив, що віцепрезидентка США "готова, хоче і може вести нас у майбутнє".

"Коли я розмовляв з нею (Гарріс. – Ред.) у неділю, вона сказала, що хоче отримати можливість виграти номінацію самостійно і зробити це знизу вгору, а не зверху вниз. Ми з Хакімом глибоко поважали це. Тепер, коли процес пішов знизу вгору, ми зібралися тут сьогодні, щоб підтримати віцепрезидентку Камалу Гарріс", – заявив своєю чергою лідер демократів у Сенаті.

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Топдемократи в Конгресі США підтримали кандидатуру Гарріс на наступний день після того, як вона отримала підтримку більшості делегатів з'їзду Демократичної партії.

Голосування за те, щоб зробити Гарріс офіційною кандидаткою в президенти від партії, відбудеться на початку наступного місяця – перед з'їздом демократів у Чикаго 19-22 серпня.

Нагадаємо, у неділю Джо Байден оголосив, що вирішив не балотуватися на президентських виборах 2024 року, та підтримав кандидатуру своєї віцепрезидентки Камали Гарріс.

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