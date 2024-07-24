Ексглава МЗС Британії заявив про наміри боротися за пост лідера Консервативної партії

Колишній очільник МЗС та МВС Великої Британії Джеймс Клеверлі оголосив про наміри претендувати на посаду лідера Консервативної партії, яка зазнала розгромної поразки на парламентських виборах.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Клеверлі написав у статті для The Telegraph.

Клеверлі став першою людиною, яка офіційно підтвердила, що братиме участь у змаганні за посаду лідера консерваторів.

"Останні вибори показали нам, що ми втратили довіру виборців. Вони поставили під сумнів наші мотиви, наші здібності та нашу відданість справі. Це має змінитися", – пише ексміністр.

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За його словами, зміни у Консервативній партії мають розпочатися з вибору правильного лідера, "а потім його повної підтримки, ким би він не був".

"Я висуваю свою кандидатуру на роль такого лідера, тому що я можу об'єднати Консервативну партію", – зазначив Клеверлі.

Напередодні Консервативна партія Великої Британії оголосила, що визначиться з новим лідером політсили 2 листопада.

До того часу Ріші Сунак, який оголосив про свою відставку після розгромної поразки консерваторів на виборах, залишатиметься у ролі виконувача обов’язків лідера партії.

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