Экс-глава МИД Британии заявил о намерении бороться за пост лидера Консервативной партии

Бывший глава МИД и МВД Великобритании Джеймс Клеверли объявил о намерениях претендовать на пост лидера Консервативной партии, которая потерпела разгромное поражение на парламентских выборах.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Клеверли написал в статье для The Telegraph.

Клеверли стал первым человеком, который официально подтвердил, что будет участвовать в борьбе за пост лидера консерваторов.

"Последние выборы показали нам, что мы потеряли доверие избирателей. Они поставили под сомнение наши мотивы, наши способности и нашу преданность делу. Это должно измениться", – пишет экс-министр.

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По его словам, изменения в Консервативной партии должны начаться с выбора правильного лидера, "а затем его полной поддержки, кем бы он ни был".

"Я выдвигаю свою кандидатуру на роль такого лидера, потому что я могу объединить Консервативную партию", – отметил Клеверли.

Накануне Консервативная партия Великобритании объявила, что определится с новым лидером политсилы 2 ноября.

До того Сунак, который объявил о своей отставке после разгромного поражения консерваторов на выборах, будет оставаться в роли исполняющего обязанности лидера партии.

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