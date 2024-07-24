Батьків експрем'єра Італії засудили за фінансові махінації

Суд італійського міста Флоренція в середу, 24 липня, визнав батьків колишнього прем’єр-міністра Маттео Ренці винними у фінансовому шахрайстві та засудив до трьох років і двох із половиною місяців ув’язнення.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Тіціано Ренці та Лаурі Боволі висунули кілька звинувачень у створенні фальшивих рахунків-фактур підконтрольних їм кооперативів.

За версією слідства, подружжя нібито використовувало кооперативи, де вони де-факто були управителями, для збільшення обороту сімейної компанії Eventi 6, а потім довело їх до банкрутства, не сплачуючи внески на соціальне страхування і податки.

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Стверджується, нібито Ренці та Боволі вдалось уникнути сплати податків на суму 1,2 мільйона євро. У межах розслідування подружжя заарештували у 2019 році і помістили під домашній арешт.

У грудні 2023 року прокуратура просила засудити подружжя до 5 років позбавлення волі, що суд задовольнив лише частково.

У справі також фігурувала рідна сестра Маттео Ренці, Матильда, якій інкримінували сприяння банкрутству кооперативів. Прокурори просили присудити їй 10 місяців ув’язнення, але суд виправдав жінку.

Сам Маттео Ренці, який очолював італійський уряд з лютого 2014 року по грудень 2016 року, раніше відкидав звинувачення на адресу своїх батьків.

Раніше цього року італійський суд виправдав нині покійного експрем'єр-міністра Сільвіо Берлусконі у підкупі свідка у справі про проституцію неповнолітніх у 2013 році.