Родителей экс-премьера Италии осудили за финансовые махинации

Суд итальянского города Флоренция в среду, 24 июля, признал родителей бывшего премьер-министра Маттео Ренци виновными в финансовом мошенничестве и приговорил к трем годам и двум с половиной месяцам заключения.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Тициано Ренци и Лауре Боволи выдвинули несколько обвинений в создании фальшивых счетов-фактур подконтрольных им кооперативов.

По версии следствия, супруги якобы использовали кооперативы, где они де-факто были управляющими, для увеличения оборота семейной компании Eventi 6, а затем довели их до банкротства, не платя взносы на социальное страхование и налоги.

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Утверждается, якобы Ренци и Боволи удалось избежать уплаты налогов на сумму 1,2 миллиона евро. В рамках расследования супругов арестовали в 2019 году и поместили под домашний арест.

В декабре 2023 года прокуратура просила приговорить супругов к 5 годам лишения свободы, что суд удовлетворил лишь частично.

В деле также фигурировала родная сестра Маттео Ренци, Матильда, которой инкриминировали содействие банкротству кооперативов. Прокуроры просили присудить ей 10 месяцев заключения, но суд оправдал женщину.

Сам Маттео Ренци, который возглавлял итальянское правительство с февраля 2014 года по декабрь 2016 года, ранее отвергал обвинения в адрес своих родителей.

Ранее в этом году итальянский суд оправдал ныне покойного экс-премьер-министра Сильвио Берлускони в подкупе свидетеля по делу о проституции несовершеннолетних в 2013 году.