ДП "Документ" відновило надання паспортних послуг для чоловіків за кордоном
Державне підприємство "Документ" 24 липня оголосило, що з середи відновило прийом заяв на надання паспортних послуг для українських чоловіків за кордоном.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні підприємства.
Щоб подати заявку на паспортні послуги, чоловіки за кордоном повинні пройти верифікацію за допомогою застосунку "Резерв+" через QR-код, причому наявність чинних військово-облікових документів є обов’язковою.
Заявки можна залишити у підрозділах ДП "Документ" у Мюнхені, Берліні, Кельні (Німеччина), у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Ґданську (Польща), Мадриді, Валенсії (Іспанія), Празі (Чехія), Братиславі (Словаччина) та Мілані (Італія).
Ідеться про такі послуги, як оформлення нового паспорта в разі викрадення чи втрати, заміна документа та обмін старого паспорта на ID-картку.
У квітні ДП "Документ" тимчасово призупиняло видачу готових документів з технічних причин.
Тоді ж МЗС України підтвердило тимчасове обмеження консульських послуг для українських чоловіків у зв’язку з ухваленим законом про мобілізацію, яке зняли 18 травня – коли закон набув чинності.