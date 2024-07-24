ДП "Документ" відновило надання паспортних послуг для чоловіків за кордоном

Державне підприємство "Документ" 24 липня оголосило, що з середи відновило прийом заяв на надання паспортних послуг для українських чоловіків за кордоном.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні підприємства.

Щоб подати заявку на паспортні послуги, чоловіки за кордоном повинні пройти верифікацію за допомогою застосунку "Резерв+" через QR-код, причому наявність чинних військово-облікових документів є обов’язковою.

Заявки можна залишити у підрозділах ДП "Документ" у Мюнхені, Берліні, Кельні (Німеччина), у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Ґданську (Польща), Мадриді, Валенсії (Іспанія), Празі (Чехія), Братиславі (Словаччина) та Мілані (Італія).

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Ідеться про такі послуги, як оформлення нового паспорта в разі викрадення чи втрати, заміна документа та обмін старого паспорта на ID-картку.

У квітні ДП "Документ" тимчасово призупиняло видачу готових документів з технічних причин.

Тоді ж МЗС України підтвердило тимчасове обмеження консульських послуг для українських чоловіків у зв’язку з ухваленим законом про мобілізацію, яке зняли 18 травня – коли закон набув чинності.