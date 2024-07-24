ГП "Документ" возобновило предоставление паспортных услуг для мужчин за рубежом

Государственное предприятие "Документ" 24 июля объявило, что со среды возобновило прием заявлений на предоставление паспортных услуг для украинских мужчин за рубежом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении предприятия.

Чтобы подать заявку на паспортные услуги, мужчины за рубежом должны пройти верификацию с помощью приложения "Резерв+" через QR-код, причем наличие действующих военно-учетных документов является обязательным.

Заявки можно оставить в подразделениях ГП "Документ" в Мюнхене, Берлине, Кельне (Германия), в Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Гданьске (Польша), Мадриде, Валенсии (Испания), Праге (Чехия), Братиславе (Словакия) и Милане (Италия).

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Речь идет о таких услугах, как оформление нового паспорта в случае похищения или потери, замена документа и обмен старого паспорта на ID-карту.

В апреле ГП "Документ" временно приостанавливало выдачу готовых документов по техническим причинам.

Тогда же МИД Украины подтвердило временное ограничение консульских услуг для украинских мужчин в связи с принятым законом о мобилизации, которое сняли 18 мая – когда закон вступил в силу.