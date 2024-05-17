МЗС пояснило, як чоловіки за кордоном отримуватимуть консульські послуги після 18 травня

Міністерство закордонних справ заявило, що вже дало розпорядження закордонним дипломатичним установам відновити прийом заяв на консульські послуги для чоловіків мобілізаційного віку з 18 травня.

Про це йдеться в роз'ясненні, опублікованому на сайті МЗС, пише "Європейська правда".

Зовнішньополітичне відомство повідомило, що за кілька тижнів "технічної паузи" оновило необхідні алгоритми для надання консульських послуг відповідно до оновленого закону про мобілізацію.

З 18 травня чоловіки віком 18-60 років можуть подати заяви на отримання консульських послуг, але водночас мають надати військово-обліковий документ у паперовому або електронному вигляді.

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"Таким чином, призовникам потрібно мати посвідчення про приписку до призовної дільниці, а військовозобов’язаним і військовослужбовцям – військовий квиток або тимчасове посвідчення", – пояснюють у МЗС.

При цьому паперові документи будуть діяти "лише до моменту запуску електронного кабінету призовника", після цього діятимуть тільки електронні військово-облікові документи. Їх можна буде сформувати самостійно в електронному кабінеті, починаючи з 18 червня.

Якщо ж чоловік не має паперового документа про військовий облік, а електронний кабінет ще не запрацював, пояснює МЗС, він може стати на тимчасовий консульський облік чи оновити свої дані консульського обліку й після цього подати заяву на отримання консульської послуги.

Окремо МЗС навело три випадки, коли подавати військово-обліковий документ не обов'язково:

якщо йдеться про оформлення посвідчення особи на повернення в Україну;

коли консульська дія вчиняється в інтересах дитини, другий із батьків якої є іноземцем або особою без громадянства;

якщо за консульською послугою звертається арештований або позбавлений волі заявник.

Нагадаємо, 23 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив повідомлення про призупинення надання консульських послуг українським чоловікам мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном.

При цьому віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина пізніше заявила, що Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону.

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