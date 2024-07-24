Опитування CNN: Гарріс має кращі за Байдена рейтинги і підтримку більшості демократів

Віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка, найімовірніше, стане суперницею Дональда Трампа на президентських виборах 2024 року, поступається йому в межах статистичної похибки, водночас її кандидатуру підтримує більшість зареєстрованих виборців Демократичної партії.

Це виявило опитування на замовлення телеканалу CNN, повідомляє "Європейська правда".

Опитування виявило, що на загальнонаціональному рівні Трампа підтримують 49% зареєстрованих виборців у США проти 46% у Гарріс. Ця різниця перебуває в межах статистичної похибки опитування, але все одно є меншою, ніж між Трампом і Байденом (6 відсоткових пунктів).

Респонденти переважно підтримали як рішення Байдена піти у відставку, так і його вибір залишитися на посаді президента до кінця терміну.

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Водночас виборці Демократичної партії й ті, які схиляються до демократів, підтримують Гарріс та готові об'єднатися навколо неї як нового ймовірного кандидата в президенти.

Серед іншого, кандидатуру віцепрезидентки США підтримують 95% тих, хто раніше підтримував Джо Байдена, а також 30% тих, хто раніше не обрав би жодного з кандидатів. У Трампа ці показники становлять відповідно 92% і 27%.

Близько трьох чвертей виборців-демократів та виборців, які підтримують демократів (76%), вважають, що Демократична партія повинна висунути Камалу Гарріс кандидаткою в президенти, проти висловились тільки 6%.

Крім того, з-поміж електорату Демпартії 86% кажуть, що пишалися б Гарріс на посаді президента США, 84% погоджуються з нею з найважливіших питань, 83% вважають, що вона представляє майбутнє Демократичної партії, а 75% кажуть, що вона має хороші шанси перемогти Трампа.

Зазначимо, Камала Гарріс ще не є кандидаткою в президенти США, але вже отримала підтримку більшості делегатів з'їзду Демократичної партії.

Голосування за те, щоб зробити Гарріс офіційною кандидаткою в президенти від партії, відбудеться на початку наступного місяця – перед з'їздом демократів у Чикаго 19-22 серпня.

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