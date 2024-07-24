Шольц вважає, що Гарріс може виграти на виборах президента США

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що у віцепрезидентки США Камали Гарріс є шанси здобути перемогу на президентських виборах.

Про це він заявив під час пресконференції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Stern.

Канцлер охарактеризував Гарріс, з якою він неодноразово зустрічався, як "компетентного і досвідченого політика, який точно знає, що робить".

"Я думаю, що дуже ймовірно, що Камала Гарріс виграє вибори", – сказав Шольц, додавши, що рішення ухвалюватимуть виборці у Сполучених Штатах.

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Він також додав, що Гарріс має "дуже чіткі уявлення про роль своєї країни, про події у світі" і про "виклики, з якими ми стикаємося".

Топдемократи в Конгресі США підтримали кандидатуру Гарріс на наступний день після того, як вона отримала підтримку більшості делегатів з'їзду Демократичної партії.

Голосування за те, щоб зробити Гарріс офіційною кандидаткою в президенти від партії, відбудеться на початку наступного місяця – перед з'їздом демократів у Чикаго 19-22 серпня.

Нагадаємо, у неділю Джо Байден оголосив, що вирішив не балотуватися на президентських виборах 2024 року, та підтримав кандидатуру своєї віцепрезидентки Камали Гарріс.

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