Фінляндія виділила 2 млн євро на підтримку літніх українців у прифронтових районах

Фінляндія надала 2 млн євро на програму підтримки українців похилого віку, які проживають у прифронтових районах.

Про це повідомили посольство Фінляндії та пресслужба Всесвітньої продовольчої програми, пише "Європейська правда".

Допомога Фінляндії на 2 млн євро буде надаватися через проєкт Всесвітньої продовольчої програми (WFP), що діє з серпня 2023 року і надає грошову підтримку українцям похилого віку, які мають дуже малі пенсії та проживають неподалік від зони бойових дій.

З серпня 2023 року такі виплати отримали понад 360 тисяч людей.

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"Внески Фінляндії та інших донорів дозволяють Всесвітній продовольчій програмі продовжити проєкт до кінця 2024 року", – зазначають у повідомленні

Від початку повномасштабної війни Фінляндія надала на програми з гуманітарної допомоги WFP в Україні 11 млн євро. 8 млн з цієї суми пішли на допомогу базовими продуктами українцям у прифронтових районах та фінансову підтримку найбільш вразливих категорій, ще 1 млн євро – на розмінування сільськогосподарських земель.

Нагадаємо, наприкінці червня Фінляндія оголосила про передачу Україні вже 24-го пакета військової допомоги.

Російський удар по Харкову 24 липня знищив офіс швейцарської організації, що займається гуманітарним розмінуванням.