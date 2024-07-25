Финляндия выделила 2 млн евро на поддержку пожилых украинцев в прифронтовых районах

Финляндия предоставила 2 млн евро на программу поддержки украинцев пожилого возраста, проживающих в прифронтовых районах.

Об этом сообщили посольство Финляндии и пресс-служба Всемирной продовольственной программы, пишет "Европейская правда".

Помощь Финляндии на 2 млн евро будет предоставляться через проект Всемирной продовольственной программы (WFP), который действует с августа 2023 года и оказывает денежную поддержку украинцам пожилого возраста, которые имеют очень малые пенсии и проживают неподалеку от зоны боевых действий.

С августа 2023 года такие выплаты получили более 360 тысяч человек.

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"Взносы Финляндии и других доноров позволяют Всемирной продовольственной программе продолжить проект до конца 2024 года", – отмечается в сообщении

С начала полномасштабной войны Финляндия предоставила на программы по гуманитарной помощи WFP в Украине 11 млн евро. 8 млн из этой суммы пошли на помощь базовыми продуктами украинцам в прифронтовых районах и финансовую поддержку наиболее уязвимых категорий, еще 1 млн евро – на разминирование сельскохозяйственных земель.

Напомним, в конце июня Финляндия объявила о передаче Украине уже 24-го пакета военной помощи.

Российский удар по Харькову 24 июля уничтожил офис швейцарской организации, занимающейся гуманитарным разминированием.