Делегація Італії поїде в Китай без електронних пристроїв за порадою розвідки

Італійська розвідка порекомендувала делегації на чолі з прем’єр-міністеркою Джорджією Мелоні вирушати до Китаю без будь-яких електронних пристроїв, аби запобігти можливому прослуховуванню.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Il Foglio.

Розвідувальні служби Італії наказали урядовій делегації, яка буде в Китаї 27-31 липня, залишити вдома мобільні телефони, смартфони, розумні годинники та планшети, бо за ними "можуть негласно стежити ті, хто в них зацікавлений".

Видання вказує, що такі заходи безпеки під час візиту до Китаю в Італії оголошують уперше: на початку липня в країну вирушив міністр із питань Made in Italy Адольфо Урсо разом зі співробітниками, і обмежень на гаджети тоді не було.

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В офісі італійського прем’єра непублічно кажуть, що йдеться про заходи безпеки, які стосуються й інших країн та інших місій голови уряду.

Як пише Il Foglio, США, Канада, Велика Британія та інші країни роками дотримуються певних запобіжних заходів під час поїздок до Китаю: телефони залишають вдома, а під час візиту використовують так звані burner phones – одноразові мобільні телефони.

Нагадаємо, 23 липня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вперше після повномасштабного вторгнення Росії прибув до Пекіна для переговорів, спрямованих на пошук можливої ролі Китаю у припиненні війни.

Інші європейські держави з початку повномасштабного вторгнення також здійснювали візити до Китаю з цією метою, для прем'єрки Італії Мелоні такий візит буде першим.