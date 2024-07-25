Делегация Италии поедет в Китай без электронных устройств по совету разведки

Итальянская разведка порекомендовала делегации во главе с премьер-министром Джорджией Мелони отправляться в Китай без каких-либо электронных устройств, чтобы предотвратить возможное прослушивание.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Il Foglio.

Разведывательные службы Италии приказали правительственной делегации, которая будет в Китае 27-31 июля, оставить дома мобильные телефоны, смартфоны, умные часы и планшеты, потому что за ними "могут негласно следить те, кто в них заинтересован".

Издание указывает, что такие меры безопасности во время визита в Китай в Италии объявляют впервые: в начале июля в страну отправился министр по вопросам бизнеса и Made in Italy Адольфо Урсо вместе с сотрудниками, и ограничений на гаджеты тогда не было.

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В офисе итальянского премьера непублично говорят, что речь идет о мерах безопасности, которые касаются и других стран и других миссий главы правительства.

Как пишет Il Foglio, США, Канада, Великобритания и другие страны годами придерживаются определенных мер предосторожности во время поездок в Китай: телефоны оставляют дома, а во время визита используют так называемые burner phones – одноразовые мобильные телефоны.

Напомним, 23 июля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба впервые после полномасштабного вторжения России прибыл в Пекин для переговоров, направленных на поиск возможной роли Китая в прекращении войны.

Другие европейские государства с начала полномасштабного вторжения также осуществляли визиты в Китай с этой целью, для премьера Италии Мелони такой визит будет первым.