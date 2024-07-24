У Держдепі США поділились очікуваннями від візиту Кулеби в Китай

У Держдепартаменті США висловилися про візит міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби до Китаю.

Як повідомляє "Європейська правда", про це під час брифінгу заявив речник Держдепу Метью Міллер.

Представник Держдепу зазначив, що не хоче давати оцінку майбутньому візиту українського міністра до Китаю.

Водночас Міллер наголосив на важливості того, щоб Китай "почув безпосередньо від України про втрати, яких зазнала Україна в результаті російської агресії, яку, як ми знаємо, Китай підтримує, роблячи дуже багато для відновлення російської оборонно-промислової бази".

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"Ми завжди чітко заявляли, що важливо, щоб кожна країна світу визнала, що в цьому конфлікті є агресор і є жертва. І ми не повинні ставитися до обох сторін так, ніби вони несуть однакову відповідальність або ніби це якась війна, яка просто чарівним чином з'явилася з нізвідки, і жодна зі сторін не несе за неї відповідальності", – зазначив він.

Речник Держдепу додав, що США чітко підкреслювали це, коли спілкувалися з китайською стороною.

Дмитро Кулеба вперше після повномасштабного вторгнення Росії прибув до Пекіна для переговорів, спрямованих на пошук можливої ролі Китаю у припиненні війни. Триденний візит українського міністра розпочався 23 липня.

Нещодавно посол Сполучених Штатів у КНР Ніколас Бернс заявив, що Китай не є нейтральним у загарбницькій війні, яку Росія веде проти України.

Раніше віцеканцлер Німеччини Роберт Габек під час візиту до КНР знову попередив китайський уряд про економічні наслідки підтримки Росії у війні проти України.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг раніше закликав Китай відповісти за підтримку Пекіном російського вторгнення в Україну.