Політик "Альтернативи для Німеччини" спровокував дипломатичний скандал з Намібією

Депутат парламенту землі Північний Рейн-Вестфалія від ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Свен Трічлер своїми діями спровокував дипломатичну напруженість між Намібією та Берліном.

Про це, як пише "Європейська правда", дізналось видання Spiegel.

Передумовою дипломатичного конфлікту стала поїздка делегації депутатів Північного Рейну-Вестфалії до Намібії, під час якої вони ознайомлювались із наслідками колоніалізму та геноциду, вчиненого німецькими окупаційними військами.

У межах поїздки німецька делегація поклала вінки до пам'ятників жертвам геноциду у столиці Намібії Віндгук та місті Свакопмунд. А депутат "АдН" Трічлер також поклав вінок на могилу німецького солдата окремо від делегації, про що пізніше сповістив в Instagram.

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Після інциденту посол Намібії в Німеччині Мартін Анджаба поскаржився до німецького МЗС. Відомство сказало Spiegel, що дії Трічлера "жодним чином" не відображають позицію уряду Німеччини.

Президент парламенту землі Північний Рейн-Вестфалія Андре Купер своєю чергою зробив Трічлеру зауваження. Сам же політик сказав Spiegel, що не бачить у своїх діях нічого поганого.

"Йдеться про приватну частину поїздки, тому я не дозволю нікому вказувати мені, де я можу, а де не можу покласти вінки. Я думаю, що в цьому контексті ми повинні згадати всіх загиблих", – пояснив він.

У 1904-1908 роках намібійські народи гереро та нама повстали проти німецької колоніальної адміністрації. Однак генерал Лотар фон Трота провів масові каральні операції, внаслідок яких загинули до 100 тисяч представників обох народностей.

Німеччина лише у 2016 році визнала ці дії геноцидом, а з 2021-го між країнами діє угода про примирення, яка передбачає близько 1,1 мільярда євро довгострокової допомоги на відновлення з боку Берліна.