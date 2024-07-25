Политик "Альтернативы для Германии" спровоцировал дипломатический скандал с Намибией

Депутат парламента земли Северный Рейн-Вестфалия от ультраправой "Альтернативы для Германии" Свен Тричлер своими действиями спровоцировал дипломатическую напряженность между Намибией и Берлином.

Об этом, как пишет "Европейская правда", узнало издание Spiegel.

Предпосылкой дипломатического конфликта стала поездка делегации депутатов Северного Рейна-Вестфалии в Намибию, во время которой они знакомились с последствиями колониализма и геноцида, совершенного немецкими оккупационными войсками.

В рамках поездки немецкая делегация возложила венки к памятникам жертвам геноцида в столице Намибии Виндгук и городе Свакопмунд. А депутат "АдН" Тричлер также возложил венок на могилу немецкого солдата отдельно от делегации, о чем позже сообщил в Instagram.

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После инцидента посол Намибии в Германии Мартин Анджаба пожаловался в немецкий МИД. Ведомство сказало Spiegel, что действия Тричлера "никоим образом" не отражают позицию правительства Германии.

Президент парламента земли Северный Рейн-Вестфалия Андре Купер в свою очередь сделал Тричлеру замечание. Сам же политик сказал Spiegel, что не видит в своих действиях ничего плохого.

"Речь идет о частной части поездки, поэтому я не позволю никому указывать мне, где я могу, а где не могу положить венки. Я думаю, что в этом контексте мы должны вспомнить всех погибших", – пояснил он.

В 1904-1908 годах намибийские народы гереро и нама восстали против немецкой колониальной администрации. Однако генерал Лотар фон Трота провел массовые карательные операции, в результате которых погибли до 100 тысяч представителей обеих народностей.

Германия только в 2016 году признала эти действия геноцидом, а с 2021-го между странами действует соглашение о примирении, которое предусматривает около 1,1 миллиарда евро долгосрочной помощи на восстановление со стороны Берлина.