У Латвії затримали п’ятьох людей за підозрою в підготовці вбивства посадовця

Державна поліція Латвії в четвер, 25 липня, підтвердила затримання п'ятьох людей за підозрою в можливій підготовці до вбивства неназваного державного службовця.

Про це агентству LETA повідомила речниця латвійської поліції Симона Гравіте, пише "Європейська правда".

За словами Гравіте, 25 липня відбулись процесуальні дії за кількома адресами в Латвії, а також в автомобілях. Більше інформації про ситуацію правоохоронці обіцяють повідомити в п'ятницю після завершення процесуальних дій.

Водночас, як пише LETA, латвійський бізнесмен Александр Бабенко, який проходить у справі про вбивство відомого юриста Мартіна Бункуса, у четвер заявив про обшук у будинку його сина Артема.

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Він сказав, що того звинувачують у замаху на вбивство Романа Яшиньша – багаторічного високопосадовця Державної поліції Латвії.

Яшиньш наразі очолює Департамент кіберзлочинності Управління кримінальної поліції Латвії, а раніше був заступником начальника Управління по боротьбі з особливо небезпечними та серійними організованими злочинними групами.

Нагадаємо, раніше цього місяця у США стався замах на колишнього президента й нині кандидата на цю посаду від Республіканської партії Дональда Трампа.

Федеральне бюро розслідувань кваліфікувало його як внутрішній теракт.