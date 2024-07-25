В Латвии задержали пять человек по подозрению в подготовке убийства чиновника

Государственная полиция Латвии в четверг, 25 июля, подтвердила задержание пятерых человек по подозрению в возможной подготовке к убийству неназванного государственного служащего.

Об этом агентству LETA сообщила пресс-секретарь латвийской полиции Симона Гравите, пишет "Европейская правда".

По словам Гравите, 25 июля состоялись процессуальные действия по нескольким адресам в Латвии, а также в автомобилях. Больше информации о ситуации правоохранители обещают сообщить в пятницу после завершения процессуальных действий.

В то же время, как пишет LETA, латвийский бизнесмен Александр Бабенко, который проходит по делу об убийстве известного юриста Мартина Бункуса, в четверг заявил об обыске в доме его сына Артема.

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Он сказал, что того обвиняют в покушении на убийство Романа Яшиньша – многолетнего высокопоставленного чиновника Государственной полиции Латвии.

Яшиньш сейчас возглавляет Департамент киберпреступности Управления криминальной полиции Латвии, а ранее был заместителем начальника Управления по борьбе с особо опасными и серийными организованными преступными группами.

Напомним, ранее в этом месяце в США произошло покушение на бывшего президента и ныне кандидата на эту должность от Республиканской партии Дональда Трампа.

Федеральное бюро расследований квалифицировало его как внутренний теракт.