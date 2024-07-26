Як друг України у Конгресі "влип" у корупцію і чому це може вплинути на вибори у США

70-річний Боб Менендес, багаторічний член Конгресу США від Демократичної партії, став засудженим у справі про корупцію.

Відомий підтримкою України сенатор під тиском був змушений оголосити, що складає повноваження. Хоча, він досі не визнає провини.

При цьому, він не втрачає шансів поборотися за місце в Конгресі – щоправда, без підтримки Демократичної партії.

Про те, чому скандал навколо Менендеса загрожує демократичній більшості в Сенаті США і може мати безпосередній вплив на президентські перегони, читайте в статті журналіста "Європейської правди" Олега Павлюка Любитель золота, друг України: розповідаємо про найгучнішу корупційну справу в Сенаті США. Далі – стислий її виклад.

Реклама:

Багаторічна діяльність Менендеса в американській політиці не обходилася без корупційних скандалів.

Ще у 2006 році проти демократа подали скаргу через можливий конфлікт інтересів: він нібито посприяв одній неурядовій організації, якій здавав в оренду нерухомість за заниженою ринковою ціною, отримати федеральне фінансування.

Про результати розслідування цієї справи публічно не повідомлялося.

Значно серйознішим був скандал у 2015 році – тоді Менендесу висунули кримінальні звинувачення в торгівлі впливом.

Справа, в якій Менендесу інкримінували хабарництво, шахрайство і надання неправдивих свідчень, дійшла до суду у вересні 2017 року. Суд завершився через два місяці: присяжні не змогли дійти рішення, винен Менендес чи ні, тож справу закрили.

Єдиним покаранням стала догана сенатського комітету з етики. Сенатору наказали повернути ринкову вартість незадекларованих "подарунків" свого "друга з Флориди".

Проте нинішні звинувачення в бік Боба Менендеса виявилися набагато серйознішими.

16 пунктів обвинувального акта проти сенатора-демократа стосуються сприяння продажу зброї іноземного уряду, таємної діяльності іноземних агентів, тиску на прокурорів – і численних випадків хабарництва.

На щастя, жодне з цих звинувачень не стосується України, а – Єгипту та Катару.

Під час обшуку в домі подружжя Менендесів у травні 2023 року знайшли не лише $480 тисяч готівкою, а й 13 золотих злитків, які вони отримували в обмін на свої "послуги" та зв’язки з посадовцями в Єгипті та Катарі.

Мало того, Менендес намагався приховати корупційний слід у справі, оформлюючи дорогі подарунки як позики від бізнесменів-фігурантів.

Вирок сенатору оголосять 29 жовтня – за тиждень до виборів президента й частини Конгресу США.

Найсерйозніші обвинувачення тягнуть за собою до 20 років за ґратами.

Корупційний скандал стосовно Менендеса ще до оголошення вироку збурив його однопартійців. Частина з них прямо закликали сенатора скласти повноваження, а після початку суду у вересні 2023 року той утратив підтримку партії: замість нього кандидатом до Сенату обрали молодого конгресмена Енді Кіма.

Ситуація загострилася ще більше після того, як Менендес оголосив про переобрання до Сенату як незалежний кандидат, розпочавши змагання за партійну номінацію до Сенату від його округу.

Він може "відтягнути" в демократів кілька відсотків голосів у штаті Нью-Джерсі на користь республіканців і ще більше вдарити по шансах партії зберегти хитку більшість у Сенаті на виборах 2024 року.

І це вже не кажучи про те, що вирок проти сенатора може мати наслідки для всієї Демократичної партії, яка намагається згуртуватись для відвернення перемоги Дональда Трампа.

Разом із відставкою Боба Менендеса із Сенату США піде один із впливових адвокатів підтримки України. Як член і голова сенатського комітету із закордонних справ він запам’ятався кількома проукраїнськими ініціативами.

Докладніше – в матеріалі Олега Павлюка Любитель золота, друг України: розповідаємо про найгучнішу корупційну справу в Сенаті США.