Сенатор США Менендес подав у відставку після обвинувального вироку у корупційній справі

Відомий американський сенатор Боб Менендес, колишній очільник комітету із закордонних справ, подав заяву про відставку після оголошення обвинувального вироку у корупційній справі за звинуваченнями у діяльності на користь уряду Єгипту.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Після обвинувального вердикту у справі, що включала звинувачення у хабарництві та діяльності у ролі агента уряду Єгипту, Менендес оголосив про відставку під тиском однопартійців.

16 липня журі у федеральному суді Мангеттена після 9-тижневого процесу визнало сенатора винним у всіх 16 висунутих йому звинуваченнях. Винними визнали також інших двох осіб, що проходили у справі.

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У листі Менендеса, з яким ознайомилося агентство, він заявив, що піде у відставку з посади сенатора з 20 серпня.

"Хоча я збираюся оскаржувати вердикт журі у всіх інстанціях, аж до Верховного Суду, я не хочу, щоби Сенат був втягнутий у цей тривалий процес, що буде відволікати від важливої роботи", – зазначив Менендес.

Губернатор від Нью-Джерсі Філ Мерфі повинен буде обрати заміну Менендесу, який незмінно представляв цей штат у Сенаті з 2006 року та очолював комітет із закордонних справ до минулого року, коли йому висунули звинувачення у цій справі. Мерфі не став деталізувати, коли визначиться з тимчасовим представником на заміну Менендесу.

Нагадаємо, віцепрезидентка попереднього складу Європарламенту Єва Кайлі та ще низка осіб, пов’язаних з Європарламентом, опинилися під розслідуванням за підозрами у лобізмі на користь Катару.

Кайлі після скандалу вирішила не переобиратися до Європарламенту.

"ЄвроПравда" детально розповідала про "Катаргейт" у статті: Сумки з грошима за "добре слово" про Катар: історія топхабарництва у Європарламенті.

