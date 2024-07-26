Как друг Украины в Конгрессе "влип" в коррупцию и почему это может повлиять на выборы в США

70-летний Боб Менендес, многолетний член Конгресса США от Демократической партии, стал осужденным по делу о коррупции.

Известный поддержкой Украины сенатор под давлением был вынужден объявить, что слагает полномочия. Хотя, он до сих пор не признает вины.

При этом, он не теряет шансов побороться за место в Конгрессе – правда, без поддержки Демократической партии.

О том, почему скандал вокруг Менендеса угрожает демократическому большинству в Сенате США и может иметь непосредственное влияние на президентскую гонку, читайте в статье журналиста "Европейской правды" Олега Павлюка Любитель золота, друг Украины: рассказываем о самом громком коррупционном деле в Сенате США. Далее – краткое его изложение.

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Многолетняя деятельность Менендеса в американской политике не обходилась без коррупционных скандалов.

Еще в 2006 году против демократа подали жалобу из-за возможного конфликта интересов: он якобы поспособствовал одной неправительственной организации, которой сдавал в аренду недвижимость по заниженной рыночной цене, получить федеральное финансирование.

О результатах расследования этого дела публично не сообщалось.

Значительно серьезнее был скандал в 2015 году – тогда Менендесу выдвинули уголовные обвинения в торговле влиянием.

Дело, в котором Менендесу инкриминировали взяточничество, мошенничество и дачу ложных показаний, дошло до суда в сентябре 2017 года. Суд завершился через два месяца: присяжные не смогли прийти к решению, виновен Менендес или нет, поэтому дело закрыли.

Единственным наказанием стал выговор сенатского комитета по этике. Сенатору приказали вернуть рыночную стоимость незадекларированных "подарков" своего "друга из Флориды".

Однако нынешние обвинения в сторону Боба Менендеса оказались гораздо серьезнее.

16 пунктов обвинительного акта против сенатора-демократа касаются содействия продаже оружия иностранному правительству, тайной деятельности иностранных агентов, давления на прокуроров – и многочисленных случаев взяточничества.

К счастью, ни одно из этих обвинений не касается Украины, а – Египта и Катара.

Во время обыска в доме супругов Менендес в мае 2023 года нашли не только $480 тысяч наличными, но и 13 золотых слитков, которые они получали в обмен на свои "услуги" и связи с чиновниками в Египте и Катаре.

Мало того, Менендес пытался скрыть коррупционный след в деле, оформляя дорогие подарки как займы от бизнесменов-фигурантов.

Приговор сенатору объявят 29 октября – за неделю до выборов президента и части Конгресса США.

Самые серьезные обвинения влекут за собой до 20 лет за решеткой.

Коррупционный скандал в отношении Менендеса еще до оглашения приговора возмутил его однопартийцев. Часть из них прямо призвали сенатора сложить полномочия, а после начала суда в сентябре 2023 года тот потерял поддержку партии: вместо него кандидатом в Сенат избрали молодого конгрессмена Энди Кима.

Ситуация обострилась еще больше после того, как Менендес объявил о переизбрании в Сенат как независимый кандидат, начав соревнование за партийную номинацию в Сенат от его округа.

Он может "оттянуть" у демократов несколько процентов голосов в штате Нью-Джерси в пользу республиканцев и еще больше ударить по шансам партии сохранить шаткое большинство в Сенате на выборах 2024 года.

И это уже не говоря о том, что приговор против сенатора может иметь последствия для всей Демократической партии, которая пытается сплотиться для предотвращения победы Дональда Трампа.

Вместе с отставкой Боба Менендеса из Сената США уйдет один из влиятельных адвокатов поддержки Украины. Как член и председатель сенатского комитета по иностранным делам он запомнился несколькими проукраинскими инициативами.

Подробнее – в материале Олега Павлюка Любитель золота, друг Украины: рассказываем о самом громком коррупционном деле в Сенате США.