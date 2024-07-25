Любитель золота, друг України: розповідаємо про найгучнішу корупційну справу в Сенаті США

Сміттєвий пакет із десятками тисяч доларів готівкою, золоті злитки, люксова автівка… Схоже на перелік речей, вилучених у якогось хабарника, чи не так?

А що як цей хабарник – один із найвпливовіших американських сенаторів? Зокрема, відомий своєю підтримкою України.

За останній рік кар’єра 70-річного Боба Менендеса, багаторічного члена Конгресу США, досвідченого партійця й очільника чи не найвпливовішого комітету Сенату із закордонних справ, стрімко розвалилася.

Менендес, який викликав повагу та навіть ляк у своїх колег, став засудженим у справі про корупцію. Сенатор, який до останнього не визнавав – і досі не визнає – провини, лише під усе більшим тиском був змушений оголосити, що складає повноваження.

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І навіть тепер він не втрачає шансів поборотися за місце в Конгресі – щоправда, без підтримки Демократичної партії.

Та ця історія – не лише про корупцію і про те, що навіть досвід і авторитет не є гарантією недоторканності.

Скандал навколо Менендеса всерйоз загрожує й без того мінімальній демократичній більшості в Сенаті США. А на додачу може мати безпосередній вплив і на президентські перегони.

Звинувачення без покарань

70-річний Боб Менендес – один із прикладів утілення "американської мрії". Вихідець із сім’ї кубинських мігрантів, він першим у родині пішов у коледж, отримав юридичну освіту й самотужки занурився в політичне життя рідного штату Нью-Джерсі.

Політична кар’єра Менендеса починається аж із 1974 року, відколи він став членом ради з питань освіти рідного міста Юніон-Сіті. Далі він попрацював мером цього міста, обравшись із другої спроби, та членом легіслатури (законодавчого органу) Нью-Джерсі.

У 1993 році Менендес потрапив у Палату представників й стабільно переобирався аж до 2006-го, коли на запрошення тодішнього губернатора Нью-Джерсі став представляти штат уже як сенатор.

Роки в політиці зробили Менендеса одним із найдосвідченіших конгресменів-демократів.

Він очолював впливовий комітет Сенату із закордонних справ, а також був членом комітету з фінансових питань і питань банків. Завдяки зв’язкам у Нью-Джерсі він впливав і на місцеву політику (як покаже час, вплив цей далеко не завжди був легальним).

Та багаторічна діяльність Менендеса в американській політиці не обійшлася й без корупційних скандалів.

Ще у 2006 році проти демократа подали скаргу через можливий конфлікт інтересів: він нібито посприяв одній неурядовій організації, якій здавав в оренду нерухомість за заниженою ринковою ціною, отримати федеральне фінансування.

За дев’ять років Менендес отримав від організації понад $300 тисяч; сам сенатор казав, що просто підтримував її діяльність – допомогу бідним із соціальними та медичними послугами. Про результати розслідування після того публічно не повідомлялося.

Значно серйознішим був скандал у 2015 році – тоді Менендесу висунули кримінальні звинувачення в торгівлі впливом.

Історія почалася за два роки до того, коли Федеральне бюро розслідувань обшукало приміщення друга сенатора, офтальмолога з Флориди Саломона Мельгена.

Федеральні прокурори заявили, що Мельген фінансував кампанію сенатора, який своєю чергою лобіював інтереси друга в Державному департаменті США – якщо точніше, домагався схвалення Домініканською Республікою контракту з компанією Мельгена.

До того ж Мельген ще й оплачував другові-сенатору поїздки до цієї країни, що можна було б кваліфікувати як порушення етики члена Конгресу.

Справа, в якій Менендесу інкримінували хабарництво, шахрайство і надання неправдивих свідчень, дійшла до суду у вересні 2017 року. Весь цей час сенатор заперечував провину й продовжував працювати в Конгресі, хоч і був змушений тимчасово відмовитись від керівної посади в комітеті із закордонних справ.

Суд завершився через два місяці: присяжні не змогли дійти рішення, винен Менендес чи ні, тож справу закрили.

Єдиним покаранням стала догана сенатського комітету з етики.

Зокрема, Менендесу наказали повернути ринкову вартість незадекларованих "подарунків" свого "друга з Флориди".

До слова, Мельгена в окремій справі засудили до 17 років ув’язнення за шахрайство з медичним страхуванням, та він отримав помилування від Дональда Трампа.

"Позика" золотими злитками

Проте нинішні звинувачення в бік Боба Менендеса виявилися набагато серйознішими.

16 пунктів обвинувального акта проти сенатора-демократа стосуються сприяння продажу зброї іноземного уряду, таємної діяльності іноземних агентів, тиску на прокурорів – і численних випадків хабарництва.

На щастя, жодне з цих звинувачень не стосується України.

Розслідування почалося ще у 2018 році, коли в поле зору прокурорів потрапили зв’язки Менендеса з бізнесменом американсько-єгипетського походження Ваелем Ханою.

Разом із подругою Надін (з якою Менендес побереться у 2020 році) сенатора познайомили з кількома посадовцями з Єгипту. Ці зустрічі дозволили Хані стати власником єдиної у США компанії, яка могла сертифікувати поставки халяльної їжі в Єгипет (і в якій працювала Надін Менендес).

А офіційний Каїр своєю чергою отримав союзника у впливовому комітеті Сенату із закордонних справ, через який лобіював продаж американської зброї – загальмований через занепокоєння порушеннями прав людини в країні.

В обвинувальному акті, зокрема, згадується, що Менендес написав листа від імені єгипетського уряду, переконуючи зняти обмеження на $300 млн військової допомоги Єгипту.

До того ж Менендес передавав дружині, а через неї – єгипетським посадовцям секретну інформацію про персонал посольства США в Єгипті.

Федеральні прокурори також підозрюють, що аналогічні контакти в сенатора були й із посадовцями Катару. Інший фігурант справи, бізнесмен із Нью-Джерсі й донор кампанії Менендеса Фред Даїбе, завдяки втручанню свого "друга" Менендеса отримав багатомільйонний контракт від катарського клієнта.

І навіть це ще не все:

Менендес знав про інтерес слідчих й намагався вплинути на розслідування.

В одному з епізодів, який стосувався Даїбе, сенатор вимагав від прокурора штату взяти самовідвід, інакше блокуватиме його призначення окружним прокурором. Незабаром після цього Надін Менендес здала в ювелірний магазин два золоті злитки вартістю по 60 тисяч доларів.

А коли сенатор-демократ спробував натиснути на прокурора у справі Хани та ще одного бізнесмена Хосе Урібе, його дружина раптом отримала в "подарунок" люксову автівку Mercedes-Benz C-300.

І вишенька на торті, яка з’явилась під час обшуку в домі подружжя Менендесів у травні 2023 року: там знайшли не лише $480 тисяч готівкою, а й 13 золотих злитків, які вони отримували в обмін на свої "послуги" та зв’язки з посадовцями в Єгипті та Катарі.

Мало того, Менендес намагався приховати корупційний слід у справі, оформлюючи дорогі подарунки як позики від бізнесменів-фігурантів.

Гроші, коштовності та елітне авто, знайдені під час обшуку в домі Менендесів. Фото прокуратури Південного округу Нью-Йорка

Вирок напередодні дня виборів

Але очевидні докази підкупу та корупції – не єдиний іронічний момент у справі Менендесів.

Сенатор, як і кількома роками раніше, вперто відмовлявся йти у відставку – хоча все ж поступився місцем голови комітету із закордонних справ Сенату – та всіляко заперечував провину.

Настільки, що просто під час суду ходив на засекречені брифінги стосовно ситуації в Україні.

А його юристи виявляли дива словесної та юридичної еквілібристики, намагаючись пояснити всі факти, подані в обвинуваченні.

Приміром, ось так вони пояснювали, чому це в домі Менендесів так багато готівки незрозумілого походження:

мовляв, сенатор досі несе в собі травму родини, майно якої на Кубі конфіскували.

А тому в нього з’явився "на перший погляд незвичайний" механізм компенсації цієї травми – зберігання багатства вдома. Цю травму нібито поглибило самогубство батька Менендеса.

Ще одна лінія захисту сенатора: він узагалі непричетний до всіх оцих оборудок, в усьому винна його дружина, яка нібито приховувала проблеми з грошима і брала кеш і золото.

До слова, в Надін Менендес незадовго до початку суду діагностували рак грудей, і суд над нею відклали. Так само незрозуміло, чому б це дружині ховати золоті злитки саме в кімнаті сенатора (дійшло навіть до смішного: він гуглив, скільки коштує кілограм золота на ринку).

Ну і третій аргумент: усі фігуранти справи – справжні друзі, тож як можна вважати подарунки між друзями хабарями?

Зрештою, у 2017 році цей аргумент спрацював на користь Менендеса. Американські ЗМІ не могли не помітити схожості між цими двома справами.

Щоправда, купа текстових та електронних повідомлень, а також покази свідків, що співпрацюють зі слідством, виявились для суду переконливішими.

16 липня присяжні визнали Менендеса винним за всіма 16 пунктами звинувачення, включно з діями в інтересах Єгипту й Катару. Паралельно з ним винними визнали й бізнесменів-"друзів" Ваеля Хану та Хосе Урібе.

Вирок сенатору оголосять 29 жовтня – за тиждень до виборів президента й частини Конгресу США.

Найсерйозніші обвинувачення тягнуть за собою до 20 років за ґратами.

І тільки після цього багаторічний сенатор-демократ, досі незгодний з вироком, заявив про намір піти у відставку 20 серпня.

До речі, злі язики подейкують, що дата невипадкова: на п’яте і двадцяте числа місяця припадає виплата зарплати членам Сенату США.

Друг України та проблема для однопартійців

Корупційний скандал стосовно Менендеса ще до оголошення вироку збурив його однопартійців. Частина з них прямо закликали сенатора скласти повноваження, а після початку суду у вересні 2023 року той утратив підтримку партії: замість нього кандидатом до Сенату обрали молодого конгресмена Енді Кіма.

Ситуація загострилася ще більше після того, як Менендес оголосив про переобрання до Сенату як незалежний кандидат, розпочавши змагання за партійну номінацію до Сенату від його округу.

Тоді як рядові члени партії підтримали висунення більш популярного Енді Кіма, партійні боси штату сигналізували підтримку першої леді Нью-Джерсі Теммі Мерфі. (Остання вже відмовилась від цієї ролі; до слова, заміну Менендесу має призначити її чоловік-губернатор.)

Але й це ще не все: навіть засуджений Менендес може отримати кілька відсотків голосів, які можуть виявитись вирішальними з огляду не на таку вже й велику перевагу демократів у штаті над республіканцями – і ще більше вдарити по шансах партії зберегти хитку більшість у Сенаті на виборах 2024 року.

І це вже не кажучи про те, що вирок у справі про торгівлю впливом оголосили багаторічному впливовому члену Конгресу в розпал політичної кампанії у США – що може мати наслідки для всієї Демократичної партії, яка намагається згуртуватись для відвернення перемоги Дональда Трампа.

Серед іншого, під перехресний вогонь може потрапити син Менендеса Роберт, обраний до Палати представників у 2022 році не в останню чергу завдяки підтримці батька.

А разом із відставкою Боба Менендеса із Сенату США піде один із впливових адвокатів підтримки України. Як член і голова сенатського комітету із закордонних справ він запам’ятався кількома проукраїнськими ініціативами.

У вересні 2014 року Менендес ініціював Закон на підтримку свободи України.

Він не лише закріплював обов’язок США підтримувати Київ, а й згадував про необхідність конкретних санкцій проти агресорки Росії.

А в січні 2022 року Менендес ініціював Закон на захист суверенітету України, який пропонував негайно виділити $500 млн на зброю Києву – хоч він і не був ухвалений через те, що повномасштабне вторгнення справді почалось.

У зовнішньополітичних питаннях Боб Менендес займав консервативну позицію, інколи навіть усупереч позиції Білого дому. Так сталося, зокрема, у 2021 році, коли він критикував рішення Байдена зняти санкції з компанії-проєктувальника "Північного потоку-2", яке мало налагодити відносини США та Німеччини.

Та й після повномасштабного вторгнення сенатор активно закликав підтримувати Україну, знову-таки слідуючи традиційно більш жорсткому курсу Республіканської партії в бік Кремля.

І хоча зараз сенатський комітет із закордонних справ замість нього очолює прихильний до України демократ Бен Кардін, не факт, що після листопада 2024 року розклад сил не зміниться.

Автор: Олег Павлюк,

журналіст "Європейської правди"