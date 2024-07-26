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ЗМІ неофіційно дізналися, як саме пошкодили три гілки залізничних експресів у Франції

Новини — П'ятниця, 26 липня 2024, 11:36 — Марія Ємець

Невідомі диверсанти, через яких паралізовано рух на трьох швидкісних гілках залізниці між Парижем і регіонами у перший день Олімпіади, порізали кабелі та підпалили важливу інфраструктуру.

Як пише "Європейська правда", такі деталі наводить BFMTV, посилаючись на джерело, обізнане з ходом розслідування.

Ціллю зловмисників стали сигналізаційні шафи та кабелі.

На гілці, що сполучає Париж з північчю країни, в районі міста Аррас порізали кабелі та підпалили елементи інфраструктури. 

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На швидкісній гілці від Парижа у напрямку Атлантичного океану схожим чином здійснили підпал в районі міста Куртален.

Два аналогічних пошкодження знайшли на східній швидкісній гілці – між вокзалом Мез та комуною Ляморвіль та між Пані-сюр-Мозель та комуною Ляморвіль. 

На південно-східній гілці диверсантів помітили на ділянці залізниці, що проходить територією департаменту Йонн, та завадили їм реалізувати задум. 

Нагадаємо, вранці 26 липня сотні пасажирів у Парижі з’ясували, що їхні експреси не можуть відправитися. Згодом оператор залізниці SNCF заявив, що вночі на мережі залізниці скоїли низку умисних пошкоджень у різних місцях; інциденти припали на перший день Олімпійських ігор.

Вже кілька посадовців заявили, що усі ознаки вказують на цілеспрямовану диверсію. Внаслідок цих пошкоджень можуть зірватися плани близько 800 тисяч пасажирів. 

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Франція інциденти
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