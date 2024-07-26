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СМИ неофициально узнали, как именно повредили три ветки железнодорожных экспрессов во Франции

Новости — Пятница, 26 июля 2024, 11:36 — Мария Емец

Неизвестные диверсанты, из-за которых парализовано движение на трех скоростных ветках железной дороги между Парижем и регионами в первый день Олимпиады, порезали кабели и подожгли важную инфраструктуру.

Как пишет "Европейская правда", такие детали приводит BFMTV, ссылаясь на источник, знакомый с ходом расследования.

Целью злоумышленников стали сигнализационные шкафы и кабели.

На ветке, соединяющей Париж с севером страны, в районе города Аррас порезали кабели и подожгли элементы инфраструктуры.

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На скоростной ветке от Парижа в направлении Атлантического океана похожим образом осуществили поджог в районе города Куртален.

Два аналогичных повреждения нашли на восточной скоростной ветке – между вокзалом Мез и коммуной Ляморвиль и между Пани-сюр-Мозель и коммуной Ляморвиль.

На юго-восточной ветке диверсантов заметили на участке железной дороги, проходящей по территории департамента Йонн, и помешали им реализовать замысел.

Напомним, утром 26 июля сотни пассажиров в Париже выяснили, что их экспрессы не могут отправиться. Впоследствии оператор железной дороги SNCF заявил, что ночью на сети железной дороги совершили ряд умышленных повреждений в разных местах; инциденты пришлись на первый день Олимпийских игр.

Уже несколько чиновников заявили, что все признаки указывают на целенаправленную диверсию. Вследствие этих повреждений могут сорваться планы около 800 тысяч пассажиров.

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