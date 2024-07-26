Разведка Британии рассказала, о чем говорит отмена основной части празднования дня ВМФ РФ

Разведка Великобритании проанализировала информацию об отмене одного из важнейших элементов празднования дня Военно-морского флота РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре британского Минобороны за 26 июля.

Британское ведомство называет день ВМФ РФ "ежегодной демонстрацией российской морской мощи".

В разведке напоминают, что главное событие этого праздника происходит в Санкт-Петербурге вдоль реки Нева до военно-морской базы Кронштадт.

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В этом году, однако, кронштадтский элемент парада, который должен был состояться 28 июля, был отменен из соображений безопасности, добавили в ведомстве.

"Это не первый случай отмены мероприятий с момента вторжения России в Украину. Однако это самое громкое событие, которое было отменено, и оно подчеркивает рост тенденции того, что Россия не в состоянии гарантировать защиту своих войск", – говорится в обзоре.

Предыдущий обзор британская разведка посвятила украинскому удару по российскому парому "Славянин" в порту "Кавказ".

Также британская разведка поделилась своими выводами относительно последствий украинского удара по российскому складу боеприпасов в Воронежской области 7 июля.