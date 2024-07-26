У Латвії розповіли подробиці зірваного замаху на топпосадовця поліції

Затриманих напередодні в Латвії п’ятьох людей підозрюють у підготовці до вбивства високопосадовця Державної поліції, що може бути пов'язано з його професійною діяльністю і здійснено з метою помсти.

Про це повідомили в п’ятницю, 26 липня, латвійські правоохоронці, пише "Європейська правда" з посиланням на LSM.lv.

Правоохоронці Ризького регіонального управління Державної поліції протягом четверга і п’ятниці затримали п'ятьох громадян Латвії, зокрема двох раніше судимих за розповсюдження наркотиків, та обшукали п'ять помешкань та десять транспортних засобів.

Під час обшуків вилучили 53 тисячі євро готівкою, а також п'ять предметів, схожих на вогнепальну зброю, два з яких, ймовірно, є справжньою вогнепальною зброєю з бойовими набоями, а один – із глушником.

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У затриманих також вилучили приблизно 17 кілограмів канабісу, приблизно 40 одиниць різних типів носіїв інформації (мобільні телефони, комп'ютери тощо), два GPS-трекери, два глушники радіосигналів, дві рації, оптичний приціл нічного бачення, а також елементи форменого одягу поліції.

Виконувач обов’язків голови Державної поліції Латвії Андрій Гришин заявив, що затримані, ймовірно, пов’язані з організованою злочинністю. Позаяк розслідування перебуває на ранній стадії, він відмовився говорити, чи причетні до підготовки замаху інші люди.

Водночас Гришин підкреслив, що йдеться про "справді рідкісний випадок, коли злочин міг бути підготовлений проти співробітника Державної поліції в помсту за виконання ним своїх прямих обов'язків з розкриття злочинів, скоєних колись організованою злочинністю".

Хоча офіційно латвійські правоохоронці відмовились розкривати ім’я цього співробітника, у ЗМІ раніше писали, що йдеться про Романа Яшиньша – багаторічного високопосадовця Державної поліції Латвії. Він наразі очолює Департамент кіберзлочинності Управління кримінальної поліції.

Нагадаємо, раніше цього місяця у США стався замах на колишнього президента й нині кандидата на цю посаду від Республіканської партії Дональда Трампа.