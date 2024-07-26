В Латвии рассказали подробности сорванного покушения на топ-чиновника полиции

Задержанных накануне в Латвии пятерых человек подозревают в подготовке к убийству высокопоставленного чиновника Государственной полиции, что может быть связано с его профессиональной деятельностью и осуществлено с целью мести.

Об этом сообщили в пятницу, 26 июля, латвийские правоохранители, пишет "Европейская правда" со ссылкой на LSM.lv.

Правоохранители Рижского регионального управления Государственной полиции в течение четверга и пятницы задержали пятерых граждан Латвии, в том числе двух ранее судимых за распространение наркотиков, и обыскали пять домов и десять транспортных средств.

Во время обысков изъяли 53 тысячи евро наличными, а также пять предметов, похожих на огнестрельное оружие, два из которых, вероятно, являются настоящим огнестрельным оружием с боевыми патронами, а один – с глушителем.

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У задержанных также изъяли около 17 килограммов каннабиса, около 40 единиц различных типов носителей информации (мобильные телефоны, компьютеры и т.д.), два GPS-трекера, два глушителя радиосигналов, две рации, оптический прицел ночного видения, а также элементы форменной одежды полиции.

Исполняющий обязанности председателя Государственной полиции Латвии Андрей Гришин заявил, что задержанные, вероятно, связаны с организованной преступностью. Так как расследование находится на ранней стадии, он отказался говорить, причастны ли к подготовке покушения другие люди.

В то же время Гришин подчеркнул, что речь идет о "действительно редком случае, когда преступление могло быть подготовлено против сотрудника Государственной полиции в отместку за выполнение им своих прямых обязанностей по раскрытию преступлений, совершенных когда-то организованной преступностью".

Хотя официально латвийские правоохранители отказались раскрывать имя этого сотрудника, в СМИ ранее писали, что речь идет о Романе Яшиньше – многолетнем высокопоставленном чиновнике Государственной полиции Латвии. Он сейчас возглавляет Департамент киберпреступности Управления криминальной полиции.

Напомним, ранее в этом месяце в США произошло покушение на бывшего президента и ныне кандидата на эту должность от Республиканской партии Дональда Трампа.