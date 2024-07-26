Кіпр обіцяє у серпні вирішити майбутнє підводного кабелю між ним, Грецією та Ізраїлем

Міністр енергетики Кіпру Георгіос Пананастасіу заявив, що майбутнє електричного кабелю, що з'єднає електромережу країну з Грецією та Ізраїлем, стане відомим наступного місяця, коли очікують на рішення про те, чи оплатять кіпрські споживачі витрати на чотирирічне будівництво кабелю.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

За словами профільного міністра, регулятор винесе своє остаточне рішення 12 серпня.

Кабель вартістю 1,9 мільярда євро, відомий як "Великий морський інтерконектор", має покласти край енергетичній ізоляції як острівної держави, так і Ізраїлю, обіцяючи споживачам дешевшу енергію шляхом передачі більшої кількості енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії.

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Грецький оператор проєкту IPTO спочатку висунув умову, що витрати на будівництво мають бути покриті кіпрськими платниками податків, щоб зробити його життєздатним та залучити інвесторів. Втім, кіпрський енергетичний регулятор CERA відхилив цю умову.

Пананастасіу зазначив, що розрахунки IPTO, які вона подала до CERA для перегляду свого рішення, показують, що додаткове навантаження на кіпрських споживачів протягом чотирирічного періоду будівництва буде мінімальним та становитиме 0,6 євроцента за кіловат-годину споживання енергії.

В межах першого етапу проєкту вже проклали 40-50 кілометрів кабелю по дну Середземного моря, що з'єднує грецький острів Крит з Кіпром, зазначає AP.

Очікують, що у вересні кіпрський уряд також вирішить, чи виділяти 100 мільйонів євро на реалізацію проєкту після оцінки його життєздатності.

Електричний кабель є частиною стратегії Кіпру, спрямованої на відмову від сирої нафти. Нікосія також прагне побудувати свій перший газовий термінал, який використовуватиме дешевший імпортний скраплений природний газ для запуску своїх електростанцій.

Раніше міністр оборони Кіпру Василіс Пальмас заявив, що на південному узбережжі острівної держави на сході Середземномор'я планують будівництво великої військово-морської бази.

Перед тим Кіпр розпочав стратегічний діалог зі США, щоб повністю скасувати ембарго на продаж зброї.