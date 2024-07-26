Кипр обещает в августе решить будущее подводного кабеля между ним, Грецией и Израилем

Министр энергетики Кипра Георгиос Пананастасиу заявил, что будущее электрического кабеля, который соединит электросеть страны с Грецией и Израилем, станет известным в следующем месяце, когда ожидают решения о том, оплатят ли кипрские потребители расходы на четырехлетнее строительство кабеля.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

По словам профильного министра, регулятор вынесет свое окончательное решение 12 августа.

Кабель стоимостью 1,9 миллиарда евро, известный как "Большой морской интерконнектор", должен положить конец энергетической изоляции как островного государства, так и Израиля, обещая потребителям более дешевую энергию путем передачи большего количества энергии, произведенной из возобновляемых источников.

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Греческий оператор проекта IPTO сначала выдвинул условие, что расходы на строительство должны быть покрыты кипрскими налогоплательщиками, чтобы сделать его жизнеспособным и привлечь инвесторов. Впрочем, кипрский энергетический регулятор CERA отклонил это условие.

Пананастасиу отметил, что расчеты IPTO, которые она подала в CERA для пересмотра своего решения, показывают, что дополнительная нагрузка на кипрских потребителей в течение четырехлетнего периода строительства будет минимальной и составит 0,6 евроцента за киловатт-час потребления энергии.

В рамках первого этапа проекта уже проложили 40-50 километров кабеля по дну Средиземного моря, соединяющего греческий остров Крит с Кипром, отмечает AP.

Ожидается, что в сентябре кипрское правительство также решит, выделять ли 100 миллионов евро на реализацию проекта после оценки его жизнеспособности.

Электрический кабель является частью стратегии Кипра, направленной на отказ от сырой нефти. Никосия также стремится построить свой первый газовый терминал, который будет использовать более дешевый импортный сжиженный природный газ для запуска своих электростанций.

Ранее министр обороны Кипра Василис Пальмас заявил, что на южном побережье островного государства на востоке Средиземноморья планируют строительство крупной военно-морской базы.

Перед тем Кипр начал стратегический диалог с США, чтобы полностью отменить эмбарго на продажу оружия.