Польський Сейм дозволив силовикам безкарно застосовувати зброю на кордоні з Білоруссю

Польські законодавці у п'ятницю проголосували за те, щоб дозволити силам безпеки безкарно використовувати летальну зброю у відповідь на активні загрози, в тому числі на кордоні з Білоруссю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Рада Європи та інші правозахисні організації та активісти висловили занепокоєння тим, що поліція, прикордонники і солдати тепер зможуть діяти – або навіть вбивати – безкарно.

Законопроєкт, який ще потребує підпису президента, був представлений після того, як польський солдат отримав смертельне ножове поранення на білоруському кордоні.

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Польща, член НАТО і ЄС, звинуватила Мінськ в перенаправленні тисяч мігрантів до білорусько-польського кордону.

Нове законодавство "виключає кримінальну відповідальність за застосування зброї або прямої сили в порушення правил" силами безпеки, якщо існувала загроза безпеці особи або країни.

Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаерті висловив занепокоєння тим, що законопроект може "сприяти відсутності підзвітності і свідчити про недостатню прихильність до зобов'язань у сфері прав людини".

Він "може створити правові та політичні рамки, які перешкоджатимуть державним агентам, розгорнутим на прикордонних територіях або в інших ситуаціях в межах їхньої компетенції, діяти з дотриманням правил пропорційності у застосуванні сили і вогнепальної зброї", додав він на початку цього місяця.

Польський юрист і активіст Ганна Мачинська в п'ятницю заявила, що "питання національної безпеки не може бути карт-бланшем для дій, які порушують права людини".

Раніше цього місяця Польща заявила, що посилить свою військову присутність і оборонні укріплення вздовж білоруського кордону через "постійні провокації".

У червні солдат, який патрулював кордон, отримав ножове поранення через п'ятиметровий металевий паркан, який Польща встановила у 2022 році для стримування мігрантів.

Прокуратура встановила, що йшлось про навмисне вбивство, здійснене вихідцем з Близького Сходу за мовчазної згоди білоруських служб. Польські служби вже встановили, хто є виконавцем убивства. Зараз він перебуває в Білорусі під захистом режиму Лукашенка.

Цей інцидент наклався на загальне зростання напруженості на білорусько-польському кордоні через міграційний тиск.

Польська армія також повідомляла про інші напади на військовослужбовців на кордоні.