Польский Сейм разрешил силовикам безнаказанно применять оружие на границе с Беларусью

Польские законодатели в пятницу проголосовали за то, чтобы позволить силам безопасности безнаказанно использовать летальное оружие в ответ на активные угрозы, в том числе на границе с Беларусью.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Совет Европы и другие правозащитные организации и активисты выразили обеспокоенность тем, что полиция, пограничники и солдаты теперь смогут действовать – или даже убивать – безнаказанно.

Законопроект, который еще требует подписи президента, был представлен после того, как польский солдат получил смертельное ножевое ранение на белорусской границе.

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Польша, член НАТО и ЕС, обвинила Минск в перенаправлении тысяч мигрантов к белорусско-польской границе.

Новое законодательство "исключает уголовную ответственность за применение оружия или прямой силы в нарушение правил" силами безопасности, если существовала угроза безопасности лица или страны.

Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти выразил обеспокоенность тем, что законопроект может "способствовать отсутствию подотчетности и свидетельствовать о недостаточной приверженности обязательствам в области прав человека".

Он "может создать правовые и политические рамки, которые будут препятствовать государственным агентам, развернутым на приграничных территориях или в других ситуациях в пределах их компетенции, действовать с соблюдением правил пропорциональности в применении силы и огнестрельного оружия", добавил он в начале этого месяца.

Польский юрист и активист Анна Мачинская в пятницу заявила, что "вопрос национальной безопасности не может быть карт-бланшем для действий, которые нарушают права человека".

Ранее в этом месяце Польша заявила, что усилит свое военное присутствие и оборонительные укрепления вдоль белорусской границы из-за "постоянных провокаций".

В июне солдат, который патрулировал границу, получил ножевое ранение из-за пятиметрового металлического забора, который Польша установила в 2022 году для сдерживания мигрантов.

Прокуратура установила, что речь шла об умышленном убийстве, совершенном выходцем с Ближнего Востока при молчаливом согласии белорусских служб. Польские службы уже установили, кто является исполнителем убийства. Сейчас он находится в Беларуси под защитой режима Лукашенко.

Этот инцидент наложился на общий рост напряженности на белорусско-польской границе из-за миграционного давления.

Польская армия также сообщала о других нападениях на военнослужащих на границе.