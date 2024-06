Латвія висловила солідарність з Польщею через смерть прикордонника, пораненого мігрантом

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже висловила солідарність з Польщею у зв’язку зі смертю прикордонника, пораненого мігрантом на кордоні з Білоруссю, та наголосила, що "шантаж мігрантами" від Мінська слід зупинити.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву вона опублікувала у своєму X (Twitter).

Байба Браже висловила співчуття у зв’язку зі смертю прикордонника, який 28 травня отримав ножове поранення в районі села Дубичі Церковні, коли мігранти намагались прорватись з території Білорусі. Міністерка наголосила, що це і кордон Польщі, і зовнішній кордон ЄС.

My sincere condolences regarding the death of a Polish🇵🇱 soldier, attacked by illegal migrants breaching the Polish and EU external border.



We stand with our Polish friends in this tragedy. Instrumentalised migration at 🇪🇺 borders with with RU and Belarus will be stopped.

