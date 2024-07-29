Трамп погодився дати свідчення ФБР в рамках розслідування замаху на нього

Колишній президент США Дональд Трамп погодився дати інтерв'ю ФБР в рамках розслідування замаху на нього в Пенсильванії на початку цього місяця.

Про це повідомив у понеділок офіційний представник ФБР, передає "Європейська правда" з посиланням на AP.

Очікуваний допит із кандидатом у президенти США від Республіканської партії на виборах 2024 року є частиною стандартного протоколу ФБР щодо спілкування з жертвами федеральних злочинів під час розслідування. У п'ятницю ФБР заявило, що під час замаху на вбивство 13 липня на передвиборчому мітингу в Батлері, штат Пенсильванія, в Трампа влучила куля або її осколок.

"Ми хочемо дізнатися його точку зору на те, що він бачив", – заявив у понеділок Кевін Роджек, спеціальний агент, відповідальний за роботу відділення ФБР у Піттсбурзі.

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Роджек повідомив про заплановану розмову з Трампом, коли розкрив нові подробиці про нападника, 20-річного Томаса Метью Крукса, в тому числі про пошук в Інтернеті, який виявив його інтерес до масових розстрілів, електростанцій, саморобних вибухових пристроїв і замаху на прем'єр-міністра Словаччини на початку цього року.

Незважаючи на сотні інтерв'ю, ФБР заявило, що досі не змогло розкрити мотив стрілянини, але зазначило, що портрет Крукса, який склався, – це портрет відлюдькуватого одинака, основним соціальним колом якого була його сім'я. Батьки Крукса "надзвичайно співпрацювали" зі слідством, за словами Роджека, а ретельне планування, що передувало стрілянині, відбувалося в Інтернеті.

Батьки заявили, що не знали про плани Крукса, і у слідства немає підстав сумніватися в цьому, заявили в ФБР.

Нагадаємо, раніше цього місяця у США стався замах на колишнього президента й нині кандидата на цю посаду від Республіканської партії Дональда Трампа.

Федеральне бюро розслідувань кваліфікувало його як внутрішній теракт.

Детально про замах на Трампа – у статті Вбивчий мітинг Дональда Трампа: як замах на кандидата підірвав політику США.