Трамп согласился дать показания ФБР в рамках расследования покушения на него

Бывший президент США Дональд Трамп согласился дать показания Федеральному бюро расследований в рамках расследования покушения на него в Пенсильвании в начале этого месяца.

Об этом сообщил в понедельник официальный представитель ФБР, передает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Ожидаемый допрос с кандидатом в президенты США от Республиканской партии на выборах 2024 года является частью стандартного протокола ФБР по общению с жертвами федеральных преступлений во время расследования. В пятницу ФБР заявило, что во время покушения на убийство 13 июля на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания, в Трампа попала пуля или ее осколок.

"Мы хотим узнать его точку зрения на то, что он видел", – заявил в понедельник Кевин Роджек, специальный агент, ответственный за работу отделения ФБР в Питтсбурге.

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Роджек сообщил о запланированном разговоре с Трампом, когда раскрыл новые подробности о нападавшем, 20-летнем Томасе Мэтью Круксе, в том числе о поиске в Интернете, который выявил его интерес к массовым расстрелам, электростанциям, самодельным взрывным устройствам и покушению на премьер-министра Словакии в начале этого года.

Несмотря на сотни интервью, ФБР заявило, что до сих пор не смогло раскрыть мотив стрельбы, но отметило, что сложившийся портрет Крукса – это портрет нелюдимого одиночки, основным социальным кругом которого была его семья. Родители Крукса "чрезвычайно сотрудничали" со следствием, по словам Роджека, а тщательное планирование, предшествовавшее стрельбе, происходило в Интернете.

Родители заявили, что не знали о планах Крукса, и у следствия нет оснований сомневаться в этом, заявили в ФБР.

Напомним, ранее в этом месяце в США произошло покушение на бывшего президента и ныне кандидата на эту должность от Республиканской партии Дональда Трампа.

Федеральное бюро расследований квалифицировало его как внутренний теракт.

Подробно о покушении на Трампа – в статье Убийственный митинг Дональда Трампа: как покушение на кандидата подорвало политику США.