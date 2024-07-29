МЗС Росії вимагає від Чехії "здати" дипломата, який нібито провіз наркотики

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що співробітник посольства Чехії нібито незаконно провіз "сильнодіючі речовини", та хоче притягнути його до кримінальної відповідальності.

Таке відомство Марії Захарової заявило в понеділок, 29 липня, пише "Європейська правда".

Російське МЗС сказало, що викликало тимчасового повіреного у справах Чехії Яна Ондржейка і висловило "рішучий протест" через нібито "спробу контрабанди сильнодіючих речовин" працівником посольства.

Зовнішньополітичне відомство Росії запропонувало Чехії "відмовитися від імунітету від кримінальної юрисдикції" щодо цього працівника посольства "для притягнення його до кримінальної відповідальності".

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"В іншому випадку він повинен буде покинути територію Російської Федерації", – підсумували там.

Чеське МЗС у відповідь на запит ČTK підтвердило виклик голови дипмісії в Росії, але відмовилось коментувати деталі.

Зазначимо, що це не перший випадок, коли Москва використовує "контрабанду наркотичних речовин" для затримання чи спроби затримання іноземців.

У лютому російські митники затримали в Санкт-Петербурзі німецького громадянина, звинувативши його в перевезенні цукерок з канабісом.

Водночас у 2018 році в посольстві Росії в Аргентині поліція вилучила 400 кілограмів кокаїну.