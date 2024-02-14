РФ затримала німця, звинувативши в перевезенні цукерок з каннабісом

Російські митники затримали в Санкт-Петербурзі німецького громадянина, звинувативши його в перевезенні цукерок з канабісом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

За словами митників РФ, 38-річний чоловік прибув до Санкт-Петербурга зі Стамбула, і під час огляду його багажу нібито виявили пачку цукерок "Fink Green Goldbears", на упаковці яких було зображено листок марихуани.

Російські митники стверджують, що знайшли в багажі чоловіка шість жувальних гумок, які, за їхніми словами, мали різкий запах, а тести нібито підтвердили наявність тетрагідроканабінолу – канабіноїду, забороненого в РФ.

Митна служба Росії також опублікувала фотографію німецького паспорта, шести жуйок та упаковки "Fink Green Goldbears".

"Пасажир пояснив, що наприкінці минулого року придбав 10 цукерок з марихуаною в одному зі спеціалізованих магазинів у себе на батьківщині", – заявили в митній службі.

Проти затриманого порушили кримінальну справу про контрабанду наркотиків. Максимальний термін за таке правопорушення становить сім років.

Як інформує Reuters, Міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що перебуває в контакті з адвокатами свого громадянина.

"Російська влада повідомила про арешт наше генеральне консульство, тому ми надаємо консульську допомогу затриманому", – сказала речниця МЗС.

Арешт громадянина Німеччини в РФ є потенційно важливим для Москви у той час, коли Кремль домагається звільнення росіянина Вадима Красікова, засудженого у 2019 році в Німеччині за вбивство чеченського дисидента в Берліні, в межах можливого більш широкого обміну ув'язненими зі Сполученими Штатами.

Наразі РФ та США обговорюють можливий обмін ув'язненими, який дозволив би двом громадянам США, ув'язненим в Росії – репортеру Wall Street Journal Евану Гершковичу і колишньому морському піхотинцю США Полу Вілану – повернутися на батьківщину.

Президент Росії Владімір Путін заявив минулого тижня, що немає сенсу тримати Гершковича у в'язниці в РФ, і що переговори з Вашингтоном тривають.

Путін припустив, що в обмін на це Москва хоче, щоб Німеччина звільнила російського громадянина, хоча не назвав імені Красікова.

Раніше турецька контртерористична поліція, яка розслідує діяльність бойовиків "Ісламської держави", затримала громадянина Росії, який працював на атомній електростанції, що будується на південному узбережжі країни.

Перед цим турецька влада затримала 47 осіб, включно з двома озброєними стрільцями, за підозрою у нападі на церкву в стамбульському районі Сариєр, де під час служби в неділю застрелили людину.